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Суспільний мовник Нідерландів не буде судитися з організаторами Євробачення

Проте участь країни у прийдешніх конкурсах під питанням.

Суспільний мовник Нідерландів не буде судитися з організаторами Євробачення
Дискваліфікований представник Нідерландів Юст Кляйн
Фото: EPA/UPG

Нідерландська телекомпанія AvroTros заявила про те, що не має наміру подавати позов проти Європейської мовної спілки через інцидент на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме.

Як пише De Telegraaf, суспільний мовник не буде юридично оскаржувати рішення організаторів дискваліфікувати виконавця Юста Кляйна через нібито звинувачення у агресивній поведінці. Шведські прокурори не підтвердили факт заподіяння співаком будь-якої шкоди фотографині, яка працювала за лаштунками конкурсу.

У AvroTros заявили, що "час не повернеш і зроблене не зміниш", а збагачуватися чи залишатися у виграші завдяки рішенню суду компанія не хоче. 

Проте мовник прагне провести з Європейською спілкою розмову щодо того, як запобігти подібним випадкам у майбутньому, і які зміни потрібно внести в організаційні процеси. Раніше у Нідерландах стверджували, що в разі відсутності реакції на помилку з боку босів конкурсу країна може припинити брати участь у Євробаченні.     

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