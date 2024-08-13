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У Швеції закрили справу проти дискваліфікованого представника Нідерландів на "Євробаченні"

Слідчі не знайшли доказів, що співак міг серйозно зашкодити жінці.

У Швеції закрили справу проти дискваліфікованого представника Нідерландів на "Євробаченні"
Юст Кляйн на Євробаченні-2024
Фото: EPA/UPG

Шведська прокуратура припинила переслідування щодо нідерландського співака Юста Кляйна, який представляв свою країну на пісенному конкурсі "Євробачення" у Мальме, але був дискваліфікований. 

Як повідомляє "Суспільне", слідчі визнали, що не існує достатніх доказів наміру виконавця серйозно зашкодити фотографці, в бік якої він начебто зробив загрозливий рух та розбив камеру.

Через цей інцидент організатори "Євробачення" вперше за його історію заборонили конкурсанту, що кваліфікувався до фіналу, брати участь у головному концерті.  

Нідерландський мовник Avrotros, який одразу став на бік співака, заявив, що їхня позиція про непотрібність та непропорційність дискваліфікації Кляйна лише підтвердилася. У компанії сподіваються, що Європейська мовна спілка тепер проведе з ними розмову. 

  

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