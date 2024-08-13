Генсек ООН закликає надати країнам Африки представництво в Радбезі в статусі постійних членів

Африка вимагає два постійних місця в Радбезі та два додаткових непостійних місця.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом терміново реформувати Раду Безпеки. Зокрема, він пропонує надати африканським країнам представництво в Радбезі в статусі постійних членів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У 1945 році більшість сучасних африканських країн все ще перебували під колоніальним пануванням і не мали права голосу в міжнародних справах. Ми не можемо змиритися з тим, що провідний світовий орган з питань миру і безпеки не має постійного голосу для континенту з населенням понад мільярд людей... Ми також не можемо змиритися з тим, що погляди Африки недооцінюються в питаннях миру і безпеки, як на континенті, так і в усьому світі”, - сказав Гутерреш на дебатах щодо усунення історичної несправедливості та посилення ефективного представництва Африки.

Генсек ООН закликав усі держави взяти участь у вересневому Саміті майбутнього, щоб обговорити представництво Африки в Радбезі.

У заяві країн-членів Африканського Союзу зазначається, що Африка вимагає два постійних місця в Радбезі та два додаткових непостійних місця. Визначити постійних членів має Африканський Союз.

Крім того, африканські країни закликають скасувати право вето в Раді Безпеки.