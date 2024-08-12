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У Раді Європи закликали президента Болгарії не підписувати закон про "гей-пропаганду"

Влада має боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТ, наголосили у Раді Європи.

У Раді Європи закликали президента Болгарії не підписувати закон про "гей-пропаганду"
У Раді Європи закликали президента Болгарії не підписувати закон про "гей-пропаганду"
Фото: coe.int

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті висловив глибоку стурбованість законом про заборону так званої “ЛГБТ-пропаганди” в школах, який прийняв парламент Болгарії.

Майкл О’Флаерті закликав президента Болгарії Радєва не підписувати цей законопроєкт.

“Влада має боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТ, в т.ч. напередодні виборів”, - наголосив комісар Ради Європи з прав людини.

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  • Парламент Болгарії прийняв поправку до закону про освіту щодо заборони “пропаганди” ЛГБТ, який широко засудили правозахисні групи.
  • Поправку запропонувала проросійська ультраправа партія країни “Возраждане”.
  • Закон викликав шок у всій Болгарії, правозахисники його розкритикували, а противники вийшли на вулицю з протестами.
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