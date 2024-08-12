Влада має боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТ, наголосили у Раді Європи.

У Раді Європи закликали президента Болгарії не підписувати закон про "гей-пропаганду"

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті висловив глибоку стурбованість законом про заборону так званої “ЛГБТ-пропаганди” в школах, який прийняв парламент Болгарії.

Майкл О’Флаерті закликав президента Болгарії Радєва не підписувати цей законопроєкт.

“Влада має боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТ, в т.ч. напередодні виборів”, - наголосив комісар Ради Європи з прав людини.