У Лондоні чоловік напав із ножем на 11-річну дитину та її матір

У Лондоні чоловік напав на дитину і поранив її матір

У Лондоні вранці понеділка невідомий напав з ножем на 11-річну дівчинку та її 34-річну маму. Напад стався на площі Лестер, а врятував дівчинку 29-річний охоронець чайного магазину Абдулла, повідомляє Sky News.

Він розповів, що почув крик і побачив напад, тож вирішив рятувати потерпілих. Абдулла стрибнув на нападника і вибив у нього ніж.

"Я бачив, як дитину поранили ножем, і я просто намагався її врятувати", – сказав він.

Абдула і його колеги надавали дівчинці медичну допомогу до прибуття медиків.

У столичній поліції повідомили, що дівчинці знадобиться лікування в лікарні, але її життю нічого не загрожує, а мати отримала легкі травми. Правоохоронці відзначили хоробрість людей, які кинулися захищати дитину і її матір.

Фото: PA, Sky News У Лондоні на дитину напав чоловік із ножем

Нападником виявився 32-річний чоловік. Його затримали на місці події.

Правоохоронці не розглядають версію тероризму і не вважають, що потерпілі і нападник знайомі.

"Я стрибнув на нього, взяв за руку, в якій він (тримав – Ред.) ніж, і поклав його на підлогу, тримав його подалі від ножа. Потім також приєдналися ще кілька людей, і ми просто тримали його, поки не приїхала поліція, на прибуття поліції знадобилося, можливо, три-чотири хвилини, а потім вони просто взяли його під варту", – сказав він.

Один із очевидців розповів журналістам, що нападник схопив дитя за голову і вдарив ножем. Нападника він описав як худого білого чоловіка.