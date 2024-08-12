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У Лондоні чоловік напав із ножем на 11-річну дитину та її матір

Дівчинку врятував охоронець магазину. 

У Лондоні чоловік напав із ножем на 11-річну дитину та її матір
У Лондоні чоловік напав на дитину і поранив її матір
Фото: PA, Sky News

У Лондоні вранці понеділка невідомий напав з ножем на 11-річну дівчинку та її 34-річну маму. Напад стався на площі Лестер, а врятував дівчинку 29-річний охоронець чайного магазину Абдулла, повідомляє Sky News.

Він розповів, що почув крик і побачив напад, тож вирішив рятувати потерпілих. Абдулла стрибнув на нападника і вибив у нього ніж. 

"Я бачив, як дитину поранили ножем, і я просто намагався її врятувати", – сказав він.

Абдула і його колеги надавали дівчинці медичну допомогу до прибуття медиків. 

У столичній поліції повідомили, що дівчинці знадобиться лікування в лікарні, але її життю нічого не загрожує, а мати отримала легкі травми. Правоохоронці відзначили хоробрість людей, які кинулися захищати дитину і її матір. 

У Лондоні на дитину напав чоловік із ножем
Фото: PA, Sky News
У Лондоні на дитину напав чоловік із ножем

Нападником виявився 32-річний чоловік. Його затримали на місці події.

Правоохоронці не розглядають версію тероризму і не вважають, що потерпілі і нападник знайомі. 

"Я стрибнув на нього, взяв за руку, в якій він (тримав – Ред.) ніж, і поклав його на підлогу, тримав його подалі від ножа. Потім також приєдналися ще кілька людей, і ми просто тримали його, поки не приїхала поліція, на прибуття поліції знадобилося, можливо, три-чотири хвилини, а потім вони просто взяли його під варту", – сказав він. 

Один із очевидців розповів журналістам, що нападник схопив дитя за голову і вдарив ножем. Нападника він описав як худого білого чоловіка. 

  • У липні у британському Саутпорті 17-річний хлопець убив ножем трьох дівчаток. Зв'язку нападника з терористами не виявили. Юнак був народжений у Великій Британії, але соціальні медіа помилково ідентифікували його як мігранта, після чого країну охопили протести, що переросли в заворушення.
  • На противагу акціям людей, які виступають проти міграції і шукачів притулку, влаштовують мітинги, на яких висловлюють підтримку мігрантам. 
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