Дуда схвалив на посаду єврокомісара кандидатуру постпреда Польщі при ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда схвалив кандидатуру єврокомісара, яку запропонував глава уряду Дональд Туск.

Як повідомила канцелярія президента, Дуда дав згоду на те, аби Пйотр Серафін став кандидатом від Варшави на посаду комісара Євросоюзу.

Серафін є постійним представником Польщі у ЄС. Раніше - упродовж 2014-2019 років - він був главою кабінету Туска, коли той очолював Європейську Раду, передає РАР.

Раніше Серафін обіймав посаду державного секретаря з європейських справ у Міністерстві закордонних справ, а з 1999 по 2010 рік працював в офісі Комітету з питань європейської інтеграції.

Туск оголосив про висунення кандидатуру Серафіна після закінчення засідання уряду у вівторок, 13 серпня.