Дуда схвалив на посаду єврокомісара кандидатуру постпреда Польщі при ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда схвалив кандидатуру єврокомісара, яку запропонував глава уряду Дональд Туск.
Як повідомила канцелярія президента, Дуда дав згоду на те, аби Пйотр Серафін став кандидатом від Варшави на посаду комісара Євросоюзу.
Серафін є постійним представником Польщі у ЄС. Раніше - упродовж 2014-2019 років - він був главою кабінету Туска, коли той очолював Європейську Раду, передає РАР.
Раніше Серафін обіймав посаду державного секретаря з європейських справ у Міністерстві закордонних справ, а з 1999 по 2010 рік працював в офісі Комітету з питань європейської інтеграції.
Туск оголосив про висунення кандидатуру Серафіна після закінчення засідання уряду у вівторок, 13 серпня.
- 25 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала листи країнам-членам блоку, які мають назвати своїх кандидатів у єврокомісари до кінця серпня.
- З кандидатами визначилися, зокрема, Німеччина, Австрія, Естонія. Урсула фон дер Ляєн як голова Єврокомісії є представницею від Берліна. Ексочільниця естонського уряду Кая Каллас, котра має стати високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки замість Жозепа Борреля, представляє Таллінн.