Випадок вірусу mpox зафіксували у Пакистані

У Пакистані зафіксували перший випадок смертельного вірусу mpox, який раніше називався віспою мавп.

Про це повідомляє AFP.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальний надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через його поширення

“Перший випадок зараження віспою було підтверджено в Пакистані”, ‒ заявив речник міністерства охорони здоров’я країни.

Він додав що штам вірусу ще не підтверджено, а заражена особа прибула з країни Перської затоки.