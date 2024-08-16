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Випадок вірусу mpox зафіксували у Пакистані

Заражена особа прибула з країни Перської затоки.

Випадок вірусу mpox зафіксували у Пакистані
Фото: EPA/UPG

У Пакистані зафіксували перший випадок смертельного вірусу mpox, який раніше називався віспою мавп.

Про це повідомляє AFP.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальний надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через його поширення

“Перший випадок зараження віспою було підтверджено в Пакистані”, ‒ заявив речник міністерства охорони здоров’я країни.

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Він додав що штам вірусу ще не підтверджено, а заражена особа прибула з країни Перської затоки.

  • Раніше Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
  • Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році. За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.
  • Вчора випадок вірусної інфекції mpox уперше виявили за межами Африки ‒ у Швеції.
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