ФБР провело обшуки в американському маєтку пропагандиста російського "Першого каналу" Дмитра Саймса

Саймс, який часто виступає на російському держтелебаченні у ролі політолога, заявив журналістам, що "стурбований" обшуками в його маєтку.

Федерального бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки у маєтку пропагандиста з російського “Першого каналу” Дмитра Саймса, повідомляє місцеве видання Rappahannock News.

“ФБР проводило санкціоновану судом правоохоронну діяльність. Ми не маємо жодних коментарів”, – повідомили виданню у ФБР.

За словами сусіда, з ранку вівторка численні співробітники правоохоронних органів їздили до маєтку під назвою «Patria» і поверталися з нього, іноді, здавалося, вивозили речі у вантажівках і причепах. У четвер вранці агенти знову повернулися до помешкання.

Згідно з документами, маєток площею 132,6 акра (536,6 тыс. кв. м) було продано Саймсу та його дружині за 1,63 мільйона доларів у липні 2021 року.

Зазначається, що Саймс мав тісні зв'язки з президентською кампанією та адміністрацією колишнього президента Дональда Трампа. Саймс був серед тих, хто займав важливе місце в розслідуванні можливого втручання Росії у вибори 2016 року. Однак спецпрокурор не знайшов фактів змови Трампа та його оточення з Росією.

У четвер вранці Саймс зателефонував виданню Rappahannock News і сказав, що він виїхав за межі країни, і сказав, що він знав про певну активність на території маєтку, але не знав точно, що там відбувається.

“Я не був офіційно повідомлений про будь-які дії. Я не бачив ордеру. Ні правоохоронні органи, ні будь-хто інший зі мною не зв’язувалися. Я спантеличений і стурбований. Я, звичайно, вживу заходів, щоб отримати належну інформацію”, — сказав Саймс.

Саймс сказав, що не знає, чи правоохоронців проводять щодо нього яке-небудь розслідування.

Як зазначає The Moscow Times, Саймс відомий як видавець журналу The National Interest. Він також був президентом американського Центру національних інтересів, керувати яким його призначив експрезидент США Річард Ніксон. Саймс був неофіційним радником Ніксона та їздив з ним до Росії та інших пострадянських країн.

Також Саймс обіймав посаду голови центру російських та євразійських програм та старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир.

З 2018 року Саймс веде на “Першому каналі” передачу “Велика гра”, а 2023-го він був модератором пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) за участю Путіна.