У межах розслідування смерті Меттью Перрі затримали 5 осіб. Лікарю загрожує довічне ув’язнення

Прокурори заявили, що обвинувачені скористалися проблемами актора зі залежністю, щоб збагатитися.

Слідчі в Лос-Анджелесі повідомили про арешти п'ятьох осіб у межах розслідування передозування кетаміном актора Меттью Перрі минулого року.

Про це пише DW.

Серед заарештованих були два лікарі та помічник Перрі, які, як стверджують слідчі, використовували зловживання Перрі психоактивними речовинами для отримання прибутку, а також брокер і торговець кетаміном.

“Ці обвинувачені скористалися проблемами пана Перрі зі залежністю, щоб збагатитися”, ‒ сказав каліфорнійський прокурор Мартін Естрада.

“Вони знали, що вони робили неправильно. Вони знали, що вони робили, ризикуючи безпекою Перрі, але вони все одно це зробили”, ‒ сказав він.

Поліція раніше заявила, що розслідує, як Перрі отримав кетамін, який, як показав розтин, був однією з причин того, що актор втратив свідомість і потонув у джакузі в жовтні минулого року.

Естрада також відзначив серйозність деяких звинувачень, заявивши, що одному з лікарів може загрожувати до 120 років ув'язнення.