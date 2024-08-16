Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
ГоловнаКультура

У межах розслідування смерті Меттью Перрі затримали 5 осіб. Лікарю загрожує довічне ув’язнення

Прокурори заявили, що обвинувачені скористалися проблемами актора зі залежністю, щоб збагатитися.

У межах розслідування смерті Меттью Перрі затримали 5 осіб. Лікарю загрожує довічне ув’язнення
Фото: EPA/UPG

Слідчі в Лос-Анджелесі повідомили про арешти п'ятьох осіб у межах розслідування передозування кетаміном актора Меттью Перрі минулого року.

Про це пише DW.

Серед заарештованих були два лікарі та помічник Перрі, які, як стверджують слідчі, використовували зловживання Перрі психоактивними речовинами для отримання прибутку, а також брокер і торговець кетаміном.

“Ці обвинувачені скористалися проблемами пана Перрі зі залежністю, щоб збагатитися”, ‒ сказав каліфорнійський прокурор Мартін Естрада. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Вони знали, що вони робили неправильно. Вони знали, що вони робили, ризикуючи безпекою Перрі, але вони все одно це зробили”, ‒ сказав він.

Поліція раніше заявила, що розслідує, як Перрі отримав кетамін, який, як показав розтин, був однією з причин того, що актор втратив свідомість і потонув у джакузі в жовтні минулого року.

Естрада також відзначив серйозність деяких звинувачень, заявивши, що одному з лікарів може загрожувати до 120 років ув'язнення.

  • Перрі, який зіграв Чендлера Бінга в популярному серіалі “Друзі” з 1994 по 2004 року, знайшли без ознак життя у його джакузі в жовтні минулого року. Смерть актора у віці 54 стала шоком для його шанувальників та колег.
  • Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги, але його останній сеанс відбувся більш ніж за тиждень до його смерті.
  • Судмедексперт тоді зазначив, що кетамін в організмі Перрі "не міг походити від цієї інфузійної терапії", враховуючи його короткий період напіввиведення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies