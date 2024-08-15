Громадські активісти закликають українців приготувати святковий пиріг до Дня Незалежності, повідомляє Український кризовий медіацентр (УКМЦ).

Автори ініціативи зазначають, що головне зі знакових свят нашої країни – День Незалежності – досі немає певного пізнаваного гастрономічного образу.

“А чи замислювались ви, чому до Дня Незалежності у нас досі не сформувався пізнаваний перелік українських страв? Чому на Великдень чи Новий рік чи на Різдво можна легко придбати бокси зі стравами, які мають символічне значення до цих свят, а на День Незалежності – ні? Їжа як частина культури має безпосереднє відношення до будь-якого свята, вона його увиразнює та візуалізує на всіх рівнях. Адже свято завжди починається з родини”, – кажуть автори ініціативи.

Вони зазначають, що оскільки День Незалежності досі немає певного пізнаваного гастрономічного образу, зʼявилася така ініціатива, яка точно потребує підтримки всіх активних й небайдужих людей.

“Пропонуємо всім українським громадам, українським дипломатичним установам у світі долучитись до цієї ініціативи та опублікувати на своїх сторінках фото й рецепти святкового пирога до Дня Незалежності. Це можуть бути як пироги приготовлені за рецептами родин працівників дипломатичної установи, так і рецепти/фото запропоновані ініціативною групою”, – повідомили автори ініціативи.

Серед ініціаторів, зокрема, Лариса Латипова – партнерка проєкту реставрації української кухні за першими кулінарними книгами Авторська Кухня Українська, засновниця гастроклубу «Дівчата».

Автори проєкту прагнуть, щоб ідея стала довготривалою та розвинулася в традицію. Вони створили сторінки в соцмережах про ініціативу й також закликають присилати свої рецепти пирогів, які також будуть опубліковаані й ймовірно зібрані в окремий збірник.

Ініціативна група упродовж серпня щоденно створює інформаційні приводи й теми, які закликають підтримати в той спосіб, який ви можете (розповідати іншим, готувати свої пироги, фотографувати й викладати в соцмережі з хештегами (нижче), творити власні ініціативи на місцях, особливо в громадах, осередках українців закордоном, та ін.)

Для таких постів пропонуються наступні хештеги: #пирігнезалежності #пирігUA #pyrihIndependency #pyrihUA #деньнезалежності #independenceday.