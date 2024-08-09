Мінкульт заявив про загрозу рейдерського захоплення майна Музею народної архітектури у Пирогові

Міністерство звинуватило Північний апеляційний господарський суд у тому, що він своїм нещодавнім рішенням “фактично легалізував рейдерське захоплення” частини території та приміщень музею. Тепер музей за підтримки Мінкульту буде звертатися до Верховного суду.

Національному музею народної архітектури та побуту України у Пирогові загрожує небезпека, заявляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

Міністерство повідомляє, що восени 2020 року групою невстановлених осіб вчинена спроба рейдерського захоплення нерухомого майна нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м шляхом реєстрації на підставних осіб. Музей в Пирогові використовує це майно на законних підставах з 1970-х років, шляхом реєстрації відповідного майна на підставних осіб.

З метою захисту культурної спадщини та інтересів держави Музей звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також порушено кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Однак, як повідомляє Мінкульт, шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції.

07 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд розглянув справу 910/15965/23 та виніс постанову, якою скасував рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 та ухвалив нове – задовольнити позов та скасувати наказ Міністерства юстиції України №3056/5 від 20.07.2022 року.

“Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів)”, – заявив Мінкульт.

Міністерство повідомило, що Музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання.