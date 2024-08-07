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​Комісія Держкіно затвердила новий склад Ради з державної підтримки кінематографії

Засідання комісії тривало майже 8 годин.

​Комісія Держкіно затвердила новий склад Ради з державної підтримки кінематографії
Держкіно
Фото: Суспільне

7 серпня комісія Держагентства України з питань кіно на засіданні вибрала новий склад Ради з державної підтримки кінематографії, передає "УП.Життя".

До складу комісії увійшли її голова, тимчасова очільниця Держкіно Юлія Шевчук, директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, а також Сергій Борденюк від Спілки кінематографістів, Вікторія Ярмощук від Української кіноасоціації та Дарина Трегубова від громадських організацій.

Засіданні тривало майже вісім годин. Комісія провела інтерв’ю наживо з усіма кандидатами.

Серед них до складу Ради обрали:

  • перша категорія (з юридичною освітою) - директорка ТОФ "Пілот Продакшнс" Галина Вярвельська - від Центру розвитку креативних індустрій;
  • друга категорія (з економічною освітою) - кінокритик Олександр Шпилюк;
  • третя категорія: керівниця мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Заря, режисери Аркадій Непиталюк і Денис Тарасов, продюсери Володимир Мула і Тарас Босак.

Після призначення членів комісії конкурсу представники кіноспільноти заявили, що процедура - не прозора. Тоді Юлія Шевчук підписала наказ про затвердження складу комісії.

Інший момент, який обурив представників кіноспільноти - це процес вибору членів комісії, оскільки остання не оприлюднила жодного механізму та аргументації відбору кандидатів.

Що відомо про Раду з Державної підтримки кінематографії

  • Рада з Державної підтримки кінематографії приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розпоряджається бюджетними коштами. 
  • Цього року йдеться про розподіл майже 600 млн на 19-му конкурсі Держкіно, який стартував 6 червня. Велика частина кіноспільноти бойкотувала конкурс, оскільки вважало керівництво Держкіно некомпетентним, а Раду – нелегітимною.
  • 12 червня Верховний суд визнав склад Ради нелегітимним.
  • 5 липня Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Ці обов’язки тимчасово виконує Юлія Шевчук.
  • Після того, як Держкіно оголосило про початок процедури конкурсного відбору до нового складу Ради з Державної підтримки кінематографії, українська кіноспільнота опублікувала відкритий лист із вимогою провести прозоре формування комісії, яка оцінюватиме майбутній конкурс до Ради.
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