​Комісія Держкіно затвердила новий склад Ради з державної підтримки кінематографії

7 серпня комісія Держагентства України з питань кіно на засіданні вибрала новий склад Ради з державної підтримки кінематографії, передає "УП.Життя".

До складу комісії увійшли її голова, тимчасова очільниця Держкіно Юлія Шевчук, директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, а також Сергій Борденюк від Спілки кінематографістів, Вікторія Ярмощук від Української кіноасоціації та Дарина Трегубова від громадських організацій.

Засіданні тривало майже вісім годин. Комісія провела інтерв’ю наживо з усіма кандидатами.

Серед них до складу Ради обрали:

перша категорія (з юридичною освітою) - директорка ТОФ "Пілот Продакшнс" Галина Вярвельська - від Центру розвитку креативних індустрій;

друга категорія (з економічною освітою) - кінокритик Олександр Шпилюк;

третя категорія: керівниця мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Заря, режисери Аркадій Непиталюк і Денис Тарасов, продюсери Володимир Мула і Тарас Босак.

Після призначення членів комісії конкурсу представники кіноспільноти заявили, що процедура - не прозора. Тоді Юлія Шевчук підписала наказ про затвердження складу комісії.

Інший момент, який обурив представників кіноспільноти - це процес вибору членів комісії, оскільки остання не оприлюднила жодного механізму та аргументації відбору кандидатів.

Що відомо про Раду з Державної підтримки кінематографії