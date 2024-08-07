​Комісія Держкіно затвердила новий склад Ради з державної підтримки кінематографії

7 серпня комісія Держагентства України з питань кіно на засіданні вибрала новий склад Ради з державної підтримки кінематографії, передає "УП.Життя".
До складу комісії увійшли її голова, тимчасова очільниця Держкіно Юлія Шевчук, директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, а також Сергій Борденюк від Спілки кінематографістів, Вікторія Ярмощук від Української кіноасоціації та Дарина Трегубова від громадських організацій.
Засіданні тривало майже вісім годин. Комісія провела інтерв’ю наживо з усіма кандидатами.
Серед них до складу Ради обрали:
- перша категорія (з юридичною освітою) - директорка ТОФ "Пілот Продакшнс" Галина Вярвельська - від Центру розвитку креативних індустрій;
- друга категорія (з економічною освітою) - кінокритик Олександр Шпилюк;
- третя категорія: керівниця мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Заря, режисери Аркадій Непиталюк і Денис Тарасов, продюсери Володимир Мула і Тарас Босак.
Після призначення членів комісії конкурсу представники кіноспільноти заявили, що процедура - не прозора. Тоді Юлія Шевчук підписала наказ про затвердження складу комісії.
Інший момент, який обурив представників кіноспільноти - це процес вибору членів комісії, оскільки остання не оприлюднила жодного механізму та аргументації відбору кандидатів.
Що відомо про Раду з Державної підтримки кінематографії
- Рада з Державної підтримки кінематографії приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розпоряджається бюджетними коштами.
- Цього року йдеться про розподіл майже 600 млн на 19-му конкурсі Держкіно, який стартував 6 червня. Велика частина кіноспільноти бойкотувала конкурс, оскільки вважало керівництво Держкіно некомпетентним, а Раду – нелегітимною.
- 12 червня Верховний суд визнав склад Ради нелегітимним.
- 5 липня Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Ці обов’язки тимчасово виконує Юлія Шевчук.
- Після того, як Держкіно оголосило про початок процедури конкурсного відбору до нового складу Ради з Державної підтримки кінематографії, українська кіноспільнота опублікувала відкритий лист із вимогою провести прозоре формування комісії, яка оцінюватиме майбутній конкурс до Ради.