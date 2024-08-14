Російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті

Музей Лесі Українки припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує, пише інформаційна агенція "Голос Криму".

Як зазначає агенція, ще у 2015 році музей був перейменований на "Ялтинський історичний музей", проте росіяни залишили експозицію "Ломикамінь", яка нагадувала про поетесу.

Згодом окупанти закрили музей було начебто на реконструкцію і після відкриття — жодної згадки про Лесю Українку в музеї не було. Зняті навіть таблички радянського часу перед будівлею, на яких була інформація про музей.

Тепер під егідою "Ялтинського історико-літературного музею" в музеї діє експозиція "Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову.

Відвідувачам тепер пропонують екскурсії чотирма приміщеннями: у вхідному розповідається історія будівлі та частково Ялти, у музичній вітальні розміщена експозиція про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, у наступному приміщенні гості слухають розповіді про літературне життя Ялти, а в останньому – про архітектора Краснова, якому присвячено залу.

"Про Лесю Українку не нагадує жодне слово, жодне сповіщення – хіба що крихітні світлини на вітринах, перемішані з Пушкіним, Толстим і Цвєтаєвою, та маленький письмовий столик, за яким вона працювала", — додають у "Голосі Криму".