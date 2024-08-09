Продюсер Тарас Босак відкликає свою кандидатуру із Ради з державної підтримки кінематографії

Так Босак відреагував на закиди про зв'язок із "ключовими особами в державі".

Продюсер Тарас Босак, якого 8 серпня обрали до складу із Ради з державної підтримки кінематографії, оголосив, що знімає свою кандидатуру.

Про це він написав на фейсбук-сторінці.

Босак перелічив, що йому як волонтеру вдалося зробити для української армії від початку повномасштабного вторгнення та які стрічки підготувати для показу на міжнародних фестивалях тощо.

Він зауважив, що за цей період "не бачив такої зацікавленості серед журналістів та представників “притомної кіноспільноти” до моєї персони, аж поки я не був обраний членом Ради з Державної підтримки кінематографії".

Продюсер обурився, що "за ці декілька днів про мене згадали десятки разів ЗМІ різної категорії та гатунку, скопіювали фотки з соцмереж, згадали з ким і коли я працював і товаришував, пов’язали з ключовими особами в державі, але жоден не звернув увагу на результати".

Босак заявив, що художній фільм «Я працюю на цвинтарі» частково профінансував у 2019 році Український культурний фонд. «Щедрик» отримав частину коштів від Мінкультури у 2018 році, а за зібрані кошти від прокату у світі придбали п'ять авто для Сил оборони. Ще одна стрічка - «Божевільні» - перемогла на пітчингу Держкіно в 2019 році, за словами продюсера, ще при позаминулій Раді. А «Мишоловка» знятий повністю на приватні кошти.

Босак наголосив, що "жоден з них не був профінансований Держкіно під час правління минулої Ради з питань кіно , у звʼязках з якою журналісти мене повʼязують" і що "так само ніякого впливу на мою продюсерську діяльність не мали і поважні представники влади".

Тому продюсер оголосив про відкликання своєї кандидатури із Ради з державної підтримки кінематографії.

"Я не хочу аби ця інформація впливала на нову Раду з державної підтримки кінематографії, яка була обрана легитимно. Не хочу, щоб мої рішення в Раді для когось мали якийсь політичний окрас... Я прийняв рішення зняти свою кандидатуру з членів Ради з Державної підтримки кінематографії і продовжити свою діяльність в українській кіноіндустрії", - написав Босак.