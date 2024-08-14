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На Форум видавців у Львів у жовтні приїде лауреат Букерівської премії Салман Рушді

Тема цьогорічного Форуму, який відбудеться 3-6 жовтня ‒ Сила спільнодії. 

На Форум видавців у Львів у жовтні приїде лауреат Букерівської премії Салман Рушді
Салман Рушді
Фото: Голос Америки

Участь у цьогорічному Форумі видавців у Львові візьме британський письменник, лауреат Букерівської премії, сер Салман Рушді.

Про це повідомила програмна директорка BookForum у Львові Софія Челяк.

Тема цьогорічного Форуму, який відбудеться 3-6 жовтня ‒ Сила спільнодії. 

“І це про нас усіх по усьому світу, хто бореться за глобальну демократію і приближає перемогу”, ‒ зазначила Челяк.

Більше про Салмана Рушді

Рушді ‒ письменник, публіцист індійського походження, президент і засновник Міжнародного парламенту письменників, творець низки всесвітньо відомих творів і член Королівського літературного товариства.

За роман “Сатанинські вірші” іранський духовний лідер Аятолла Хомейні, визнавши книгу блюзнірською і віровідступницькою, закликав стратити автора, після чого Велика Британія й Іран на кілька років розірвали дипломатичні відносини. У 2022 році письменник був важко поранений після нападу під час виступу в Нью-Йорку.

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Серед інших учасників Форуму видавців-2024: 

  • економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство),
  • письменники й письменниці Софі Оксанен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада)
  • поет Кшиштоф Чижевський (Польща)
  • філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США),
  • десятки інших провідних світових та українських інтелектуалів.
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