Держдеп США погодив продаж Німеччині ракет до Patriot на 5 млрд доларів

ФРН, відповідно до плану НАТО, повинна збільшити в чотири рази силу своєї ППО.

Державний департамент США схвалив угоду щодо продажу Пентагоном 600 ракет до комплексів Patriot для збройних сил Німеччини на суму у приблизно 5 мільярдів доларів.

Як повідомляє Reuters, дипломатичне відомство назвало цей крок "внеском у здатність Німеччини протистояти нинішнім та майбутнім загрозам".

Згідно з планом НАТО, ФРН потрібно збільшити у чотири рази потужність своєї системи протиповітряної оборони. Якщо під час Холодної війни країну захищали 36 установок Patriot, то зараз їх усього 9 - після того, як три системи уряд у Берліні надіслав Україні для протидії російському повітряному терору.