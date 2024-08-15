Байден підтримує перевибори у Венесуелі

Під час акції протесту венесуельської опозиції проти офіційних результатів президентських виборів у країні 28 липня, у Каракасі,

Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Бразилії запропонував проведення повторних виборів у Венесуелі за участю міжнародних спостерігачів, і Байден підтримав це.

Лула також сказав, що “коаліційний уряд” може бути іншим можливим рішенням для Венесуели.

“Якби (Мадуро) мав здоровий глузд, він міг би донести це до людей, можливо, призначивши нові вибори з позапартійним виборчим комітетом”, - сказав Лула.

Втім, лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо виключила пропозицію Байдена та Лули.

"Вибори вже відбулися. Мадуро потрібно дати зрозуміти, що вартість його перебування зростає з кожним днем", - сказала Мачадо журналістам з Аргентини та Чилі.

Представники правлячої партії Венесуели також раніше виключали проведення нових виборів.

Президент Бразилії заявив, що не визнає Мадуро переможцем виборів, і що його уряд повинен опублікувати результати голосування.

"Мадуро знає, що він зобов'язаний Бразилії та світу дати пояснення", - сказав Лула.

Виборчі органи Венесуели оголосили, що Мадуро набрав 51% голосів, але не оприлюднили повних підсумків голосування. Водночас дані опозиції показують, що Гонсалес отримав 67% голосів.

Атмосфера страху у Венесуелі

Лояльні до Мадуро представники виборчих органів оголосили його переможцем голосування 28 липня, результати якого призвели до політичної кризи в країні: під час протестів вбили 25 осіб, десятки поранили і тисячі потрапили під арешт.

Фолькер Тюрк заявив, що він стурбований “великою і постійною кількістю свавільних затримань, а також непропорційним застосуванням сили”, про які повідомлялося після виборів, “і викликаною ними атмосферою страху”.

Мадуро заявив про затримання 2 тисяч протестувальників у Венесуелі, — Reuters

Кандидат у президенти від опозиції Едмундо Гонсалес та лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо переховуються після того, як президент звинуватив їх у спробі спровокувати “державний переворот” і розпалити “громадянську війну”. Проти них відкрили кримінальні справи.

Минулого тижня Марудо забанив соціальну мережу X на 10 днів після того, як генеральний директор Ілон Маск звинуватив його у “масштабній фальсифікації виборів”. Президент також виступив за бойкот месенджера WhatsApp.