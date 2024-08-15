У Катарі проходять переговори щодо припинення вогню в Газі

У столиці Катару Доха розпочався новий раунд переговорів щодо припинення вогню в секторі Газа.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника.

Переговори скликали прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані разом із головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем через імовірність нападу Ірану на Ізраїль після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані 31 липня. Вони спрямовані на припинення 10 місяців бойових дій у палестинському анклаві та повернення 115 ізраїльських та іноземних заручників додому.

Оскільки американські військові кораблі, підводні човни та військові літаки направлені в регіон для захисту Ізраїлю та стримування потенційних нападників, Вашингтон сподівається, що угода про припинення вогню в Газі зможе зменшити ризик повномасштабної регіональної війни.

Представники ХАМАСу, які звинуватили Ізраїль у зволіканні, не приєдналися до переговорів. Однак посередники планували проконсультуватися з переговорною групою ХАМАС, що базується в Досі, після зустрічі.

До складу ізраїльської делегації входять голова розвідки Давид Барнеа, голова служби внутрішньої безпеки Ронен Бар і начальник відділу захоплення заручників Ніцан Алон, повідомили в середу представники оборони.

Директор ЦРУ Білл Бернс і посол США на Близькому Сході Бретт Макгерк представляють Вашингтон.

Видання пише, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу дозволив "значну свободу дій" переговорній групі щодо кількох суттєвих суперечок.

Сторони не можуть дійти згоди щодо присутності ізраїльських військ у Газі, послідовності звільнення заручників і обмеження доступу до північної частини Гази.

ХАМАС вимагає угоди про припинення війни і виведення ізраїльських військ з Гази як основної передумови для звільнення заручників, в той час як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що погодиться лише на паузу в бойових діях, щоб дозволити якомога більшій кількості заручників повернутися додому.

Напередодні переговорів у четвер у ХАМАСі заявили, що якщо Ізраїль зробить "серйозну" пропозицію, яка буде відповідати попереднім пропозиціям ХАМАС, то група продовжуватиме брати участь у переговорах.

Високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив виданню, що його угрупування "прихильне" до переговорного процесу, і закликав посередників забезпечити згоду Ізраїля на пропозицію, з якою ХАМАС погодився на початку липня. Це, за словами Зухрі, покладе край війні.

Раніше Reuters писав, що лише угода про припинення вогню в Смузі Гази утримає Іран від атаки по Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Учора у ХАМАСі заявили, що не братимуть участі у цих переговорах.