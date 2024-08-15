Президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини

У своєму виступі на честь 79-ої річниці незалежності Кореї від Японії президент демократичної південної частини півострова Юн Сок Йоль запропонував створити консультативний орган для перемовин з КНДР.

Як пише Reuters, глава держави прагне обговорення шляхів "зняття напруги та відновлення економічної співпраці" між двома частинами Кореї.

За словами президента, економічне та політичне партнерство можливе за умови виконання Пхеньяном однієї вимоги - денуклеаризації, тобто припинення виробництва та розвитку ядерної зброї.

Юн сподівається, що робоча група переговорників могла б знайти компроміс щодо низки гуманітарних питань - зокрема возз'єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-1953 років.