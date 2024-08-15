Департамент юстиції США розглядає варіант відчуження бізнесів Google

Покаранням за монополію для техногіганта може стати втрата Android чи Chrome.

Після ухваленням судом у США рішення щодо визнання компанії Alphabet, якій належить Google, монополістом Департамент юстиції хоче покарати техногіганта відчуженням активів.

Як пояснює The Guardian, в урядовому відомстві розглядають варіант вилучити з корпорації від одного до трьох бізнесів. Йдеться про операційну систему Android, інтернет-браузер Google Chrome та пошукову систему для реклами AdWords.

У Google наміри влади не коментують, адже збираються оскаржувати висновок суд про порушення антимонопольного законодавства.

Експерти вважають, що Департаменту юстиції не вдасться втілити свій план у життя, адже ці заходи не відповідають судовому рішенню про причини монополії. Феміда вказала на те, що Google зловживала ексклюзивними контрактами на те, щоб саме їхній пошуковик був встановлений на пристрої за замовчуванням.