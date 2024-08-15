ГоловнаСвіт

Тім Волз погодився провести дебати з Джей Ді Венсом 1 жовтня

Кандидати у віцепрезиденти зійдуться в дискусії майже через місяць після Трампа та Гарріс.

Тім Волз погодився провести дебати з Джей Ді Венсом 1 жовтня
Тім Волз
Фото: EPA/UPG

Передвиборчий штаб Камали Гарріс повідомив, що кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз погодився на пропозицію каналу CBS News провести теледебати з його республіканським візаві 1 жовтня.

Як пише The Hill, демократи заявили, що "губернатор Волз з нетерпінням чекає на можливість дебатувати з Джей Ді Венсом - якщо той з'явиться".

Партнер Дональда Трампа на виборах поки не підтвердив свою участь у заході. Раніше Венс неодноразово публічно заявляв, що готовий провести дебати зі своїм суперником.

Головні ж дебати між Гарріс та Трампом заплановані на 10 вересня і мають бути організовані каналом ABC News.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies