Тім Волз погодився провести дебати з Джей Ді Венсом 1 жовтня

Кандидати у віцепрезиденти зійдуться в дискусії майже через місяць після Трампа та Гарріс.

Передвиборчий штаб Камали Гарріс повідомив, що кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз погодився на пропозицію каналу CBS News провести теледебати з його республіканським візаві 1 жовтня.

Як пише The Hill, демократи заявили, що "губернатор Волз з нетерпінням чекає на можливість дебатувати з Джей Ді Венсом - якщо той з'явиться".

Партнер Дональда Трампа на виборах поки не підтвердив свою участь у заході. Раніше Венс неодноразово публічно заявляв, що готовий провести дебати зі своїм суперником.

Головні ж дебати між Гарріс та Трампом заплановані на 10 вересня і мають бути організовані каналом ABC News.