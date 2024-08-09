Трамп і Гарріс мають намір провести дебати на ABC, - ЗМІ

Трамп повідомив, що погодив найближчі дати з Fox News, ABC та NBC.

Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс мають намір провести дебати на ABC 10 вересня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на ABC News.

“ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віце-президент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах ABC”, – йдеться в заяві ABC.

Раніше Дональд Трамп повідомив, що “з нетерпінням чекає” дебатів та що він погодив найближчі дати з Fox News, ABC та NBC.

“Я вважаю, що дуже важливо проводити дебати, і ми домовилися з Fox про дату 4 вересня. Ми домовилися з NBC. Досить повна згода підлягає їм 10 вересня. І ми домовилися з ABC 25 вересня”, – сказав експрезидент.

Втім, старший радник Трампа та джерело ABC, знайоме з цією справою, сказали, що правильні дати, які Трамп погодив із мережами: 4 вересня з Fox News, 10 вересня з ABC і 25 вересня з NBC.

Як зазначив Трамп, певні деталі все ще опрацьовуються, включаючи аудиторію та місця.

Раніше Гарріс погодилася на дебати на ABC 10 вересня, але Трамп заявив, що не буде дебатувати з Гарріс, якщо та не погодиться відвідати запропоновані дебати Fox News 4 вересня.

Зазначається, що деталі щодо місця, правил та модераторів будуть визначені ближче до дати дебатів.