З вересня українцям без тимчасового захисту стане важче працевлаштовуватися у Литві

Українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання відповідної посвідки.

Із 1 вересня в Литві закінчується термін дії деяких пільг, пов'язаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну. Відповідний указ підписала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Як пише LRT, українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

До цього часу біженці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов'язку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам:

іноземці, які користуються безвізовим режимом або мають дійсну шенгенську візу;

іноземці, які мають національну візу, видану у зв'язку з непередбачуваними обставинами;

іноземці, які подали заяву на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.

Проте у виданні уточнили, що відповідні зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Євросоюзом, адже департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.

Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.