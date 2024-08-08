У Росії перестав працювати Youtube

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.
Про це пише "Економічна правда" із посиланнням на російські інтернет-ресурси.
Зокрема, під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.
Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. За даними, вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.
Повідомляють про проблеми жителі Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.
Тим часом Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, занесених до санкційного списку ЄС.