У Росії перестав працювати Youtube

Під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це пише "Економічна правда" із посиланнням на російські інтернет-ресурси.

Зокрема, під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. За даними, вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.

Повідомляють про проблеми жителі Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.

Тим часом Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, занесених до санкційного списку ЄС.