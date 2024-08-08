У Румунії через пожежу на судні загинули четверо людей

Сьогодні, 8 серпня, у Румунії на верфі Мідія загорілося судно, яке стояло на ремонті. Через пожежу загинули четверо людей.

Про це пише Digi24.

Пожежа спалахнула в моторному відсіку корабля.

Боролися із вогнем шість 6 пожежних машин, дві пожежні бригади, також задіювали автодрабину та спецавтомобіль для перевезення постраждалих.

Спочатку знайшли звох загиблих, які опинилися у пастці всередині корабля, згодом кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

Усі загиблі були румунськими моряками.

Унаслідок зіткнення нафтових танкерів біля Сінгапуру загинули понад 60 членів екіпажу.