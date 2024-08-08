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У Румунії через пожежу на судні загинули четверо людей

Судно загорілося на верфі Мідія.

У Румунії через пожежу на судні загинули четверо людей
Пожежа на румунському судні
Фото: Digi24

Сьогодні, 8 серпня, у Румунії на верфі Мідія загорілося судно, яке стояло на ремонті. Через пожежу загинули четверо людей. 

Про це пише Digi24.

Пожежа спалахнула в моторному відсіку корабля.

Боролися із вогнем шість 6 пожежних машин, дві пожежні бригади, також задіювали автодрабину та  спецавтомобіль для перевезення постраждалих. 

Спочатку знайшли звох загиблих, які опинилися у пастці всередині корабля, згодом кількість загиблих збільшилася до чотирьох. 

Усі загиблі були румунськими моряками.

Унаслідок зіткнення нафтових танкерів біля Сінгапуру загинули понад 60 членів екіпажу.

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