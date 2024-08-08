Пентагон не вважає операцію в Курській області РФ ескалацією

Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою, зазначили в Пентагоні.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала операцію в Курській області, повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою”, — сказала вона.

Заступниця речника Пентагону додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

Що передувало цій заяві