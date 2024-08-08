Пентагон не вважає операцію в Курській області РФ ескалацією

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала операцію в Курській області, повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.
“Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою”, — сказала вона.
Заступниця речника Пентагону додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.
Що передувало цій заяві
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Уночі 6 серпня Курська і Бєлгородська області Росії зазнали атаки дронів. Місцева влада повідомляла, що є руйнування.
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Зранку у Курській області розпочалися бої. На них відреагувало російське міноборони, яке звинуватило у прориві кордону українські Збройні сили.
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Аби стримати просування підрозділів, росіяни застосували свої сили і засоби, а також залучили бойову авіацію.
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7 серпня стало відомо, що у Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ".
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Того ж дня обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району оголосила і українська сторона.
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Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав, що відповідно до міжнародного права Україна "має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".
- Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували попереджень від України про операції в Курській області Росії.