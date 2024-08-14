Алжирець напав на центр для біженців у Берліні і поранив сімох людей

Поліція затримала підозрюваного у нападі на центр для біженців у Берліні 21-річного чоловіка.
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.
В результаті нападу семеро людей зазнали ножових поранень.
Серед них - двоє громадян Німеччини (охоронець і відвідувач), та п'ятеро громадян Молдови. Серед них - 15-річна дитина. Попередньо, їх життю нічого не загрожує.
Поранення також отримав і підозрюваний у скоєнні злочину алжирець.
Наразі причина нападу не з'ясована.
За інформацією правоохоронців, хлопець посварився з гостем за межами будинку, після чого вдарив 38-річного чоловіка. Коли 62-річний охоронець намагався вгамувати конфлікт, він також отримав удар.
У Державному управлінні у справах біженців повідомили, що затриманому за підозрою в нападі загрожувала депортація.
- У німецькому місті Росток, ймовірно, внаслідок нападу загинув мешканець притулку для біженців з України.
- В липні на півночі Німеччини стався вибух у будівлі для розміщення біженців, після чого почалась пожежа. Кілька людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані. У будівлі також знайшли тіло жінки.