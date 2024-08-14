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Алжирець напав на центр для біженців у Берліні і поранив сімох людей

Поранення отримав і сам підозрюваний у скоєнні злочину. 

Поліція затримала підозрюваного у нападі на центр для біженців у Берліні 21-річного чоловіка.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

В результаті нападу семеро людей зазнали ножових поранень

Серед них - двоє громадян Німеччини (охоронець і відвідувач), та п'ятеро громадян Молдови. Серед них - 15-річна дитина. Попередньо, їх життю нічого не загрожує.

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Поранення також отримав і підозрюваний у скоєнні злочину алжирець. 

Наразі причина нападу не з'ясована.

За інформацією правоохоронців, хлопець посварився з гостем за межами будинку, після чого вдарив 38-річного чоловіка. Коли 62-річний охоронець намагався вгамувати конфлікт, він також отримав удар.

У Державному управлінні у справах біженців повідомили, що затриманому за підозрою в нападі загрожувала депортація.

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