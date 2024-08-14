У Австрії звинувачення у порушенні службової таємниці отримали колишні співробітник контррозвідки і депутат

Проти колишнього контррозвідника справа ведеться ще з 2017 року.

14 серпня звинувачення у порушенні службової таємниці отримали колишній співробітник контррозвідки Егісто Отт і ексдепутат від ультраправої Австрійської партії свободи Ганс-Йорг Єневайн.

Про це повідомила прокуратура Відня, передає "Європейська правда".

Єневайна звинувачують у тому, що він змусив ексспівробітника контррозвідки вивідати певну конфіденційну і та поділитись нею. Також Отт у 2021 році передав конфіденційні документи, пов’язаних із корупційним скандалом в Австрійській партії свободи.

Отт як колишній співробітник Федерального відомства з охорони конституції Австрії отримав звинувачення і в тому, що у 2018 році він діяв від імені Єневайна і доручив "невідомій посадовій особі" отримати інформацію про учасників зустрічі європейських спецслужб.

У 2019-му Єневейн імена співробітників спецслужб і так Отт "поставив під загрозу національну безпеку".

Обоє зловмисників можуть отримати до трьох років позбавлення волі.

Прокуратура продовжує розслідувати діяння Отта в межах "надзвичайно обширної" справи: розслідування ведеться ще з 2017 року. Воно стосується зловживання службовим становищем, таємній розвідці на шкоду Австрії, порушенні службової таємниці та інших злочинах.