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​Канцлер Австрії пропонує посилити боротьбу з тероризмом

Негаммер озвучив чотири основні напрямки протидії таким загрозам.

​Канцлер Австрії пропонує посилити боротьбу з тероризмом
Карл Негаммер
Фото: trend

Канцлер Німеччини Карл Негаммер 13 серпня представить на засіданні ради нацбезпеки країни пропозиції для посилення боротьби з тероризмом, передає Kronen Zeitung.

Наразі йдеться про чотири основі напрямки боротьби:

  • зміни до закону про групи і зібрання, якщо вони суперечать цінностям і основним принципам європейської держави. Також вивчать питання про додаткові обмеження для антидемократичних партій.
  • досудове ув'язнення для неповнолітніх злочинців, які вчинили важкі злочини (убивства та інші), пов'язані з тероризмом.
  • зміцнення австрійських спецслужб із боротьби з тероризмом  та екстремізмом. Міністерствам оборони і внутрішніх справ канцлер хоче дати право відстежувати повідомлення у месенджерах, зокрема, зашифровані, при цьому мають бути дотримані конституційно-правові норми. Йдеться про моніторинг месенджерів та інтернет-телефонії, якими найчастіше користуються терористи. Нині в Австрії це заборонено.
  • посилення програм дерадикалізації та запобігання екстремізму: Негаммер пропонує, аби злочинці, для яких ці програми не працюють, залишалися у в'язниці.

Видання зазначає, що австрійські спецслужби дуже залежать від іноземних. Тож мета канцлера - посилити свої можливості для моніторингу потенційних загроз, як це було у випадку запобігання теракту під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Відні. 

  • Днями послідовник "Ісламської держави" планував здійснити теракт. Цьому вдалося запобігти завдяки співпраці австрійських та американських спецслужб.
  • Згодом стало відомо, що 19-річний уродженець Австрії, який має батьків із Північної Македонії, поширював в мережі ісламістську пропаганду, розповідав, що має "великі плани", а кілька місяців тому радикально змінив зовнішність та звільнився з роботи. Проте встиг перед цим вкрасти із заводу, де працював, хімічні речовини, необхідні для створення бомби. 
  • Окрім вибухового пристрою, юнак готував для атаки ножі, а також, ймовірно, планував в'їхати на автомобілі у натовп, який би зібрався біля входу на стадіон імені Ернста Гаппеля. Зловмисник мав намір вбити себе разом з жертвами теракту, щоб не потрапити до рук поліції.
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