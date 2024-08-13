​Канцлер Австрії пропонує посилити боротьбу з тероризмом

Канцлер Німеччини Карл Негаммер 13 серпня представить на засіданні ради нацбезпеки країни пропозиції для посилення боротьби з тероризмом, передає Kronen Zeitung.

Наразі йдеться про чотири основі напрямки боротьби:

зміни до закону про групи і зібрання, якщо вони суперечать цінностям і основним принципам європейської держави. Також вивчать питання про додаткові обмеження для антидемократичних партій.

досудове ув'язнення для неповнолітніх злочинців, які вчинили важкі злочини (убивства та інші), пов'язані з тероризмом.

зміцнення австрійських спецслужб із боротьби з тероризмом та екстремізмом. Міністерствам оборони і внутрішніх справ канцлер хоче дати право відстежувати повідомлення у месенджерах, зокрема, зашифровані, при цьому мають бути дотримані конституційно-правові норми. Йдеться про моніторинг месенджерів та інтернет-телефонії, якими найчастіше користуються терористи. Нині в Австрії це заборонено.

посилення програм дерадикалізації та запобігання екстремізму: Негаммер пропонує, аби злочинці, для яких ці програми не працюють, залишалися у в'язниці.

Видання зазначає, що австрійські спецслужби дуже залежать від іноземних. Тож мета канцлера - посилити свої можливості для моніторингу потенційних загроз, як це було у випадку запобігання теракту під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Відні.