Австрія розкрила деталі теракту у Відні, якому вдалося запобігти

Австрійські спецслужби розповіли про подробиці атаки, яку послідовник "Ісламської держави" планував здійснити під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Відні.

Як пише BBC, 19-річний уродженець Австрії, який має батьків із Північної Македонії, поширював в мережі ісламістську пропаганду, розповідав, що має "великі плани", а кілька місяців тому радикально змінив зовнішність та звільнився з роботи. Проте встиг перед цим вкрасти із заводу, де працював, хімічні речовини, необхідні для створення бомби.

Окрім вибухового пристрою, юнак готував для атаки ножі, а також, ймовірно, планував в'їхати на автомобілі у натовп, який би зібрався біля входу на стадіон імені Ернста Гаппеля. Зловмисник мав намір вбити себе разом з жертвами теракту, щоб не потрапити до рук поліції.

Австрійським правоохоронцям також вдалося затримати двох спільників терориста. Один з них працює в компанії, яка мала забезпечувати надання послуг під час концерту. Інший був затриманий безпосередньо поряд зі стадіоном.