ГоловнаСвіт

Австрія розкрила деталі теракту у Відні, якому вдалося запобігти

19-річний зловмисник планував використати бомбу та ножі.

Австрія розкрила деталі теракту у Відні, якому вдалося запобігти
Стадіон імені Ернста Гаппеля, де мав відбутися теракт
Фото: EPA/UPG

Австрійські спецслужби розповіли про подробиці атаки, яку послідовник "Ісламської держави" планував здійснити під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Відні. 

Як пише BBC, 19-річний уродженець Австрії, який має батьків із Північної Македонії, поширював в мережі ісламістську пропаганду, розповідав, що має "великі плани", а кілька місяців тому радикально змінив зовнішність та звільнився з роботи. Проте встиг перед цим вкрасти із заводу, де працював, хімічні речовини, необхідні для створення бомби. 

Окрім вибухового пристрою, юнак готував для атаки ножі, а також, ймовірно, планував в'їхати на автомобілі у натовп, який би зібрався біля входу на стадіон імені Ернста Гаппеля. Зловмисник мав намір вбити себе разом з жертвами теракту, щоб не потрапити до рук поліції. 

Австрійським правоохоронцям також вдалося затримати двох спільників терориста. Один з них працює в компанії, яка мала забезпечувати надання послуг під час концерту. Інший був затриманий безпосередньо поряд зі стадіоном. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies