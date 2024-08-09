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В Молдові запровадили режим тривоги у газовому секторі через воєнні дії в районі Курська

Молдову непокоять воєнні дії  у районі газовимірювальної станції Суджа. 

В Молдові запровадили режим тривоги у газовому секторі через воєнні дії в районі Курська
В Молдові запровадили режим тривоги у газовому секторі
Фото: NewsMaker

Комісія з надзвичайних ситуацій запровадила в Молдові режим тривоги у газовому секторі у зв'язку з ризиком перебоїв постачання газу через воєнні дії в районі Курська.

Про це повідомляє NewsMaker.

Комісія ознайомилася з поданою міністерством енергетики Молдови інформацією про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа. Саме через цю станцію газ проходить і до Молдови.

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Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба. 

Водночас, наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв. 

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