В Молдові запровадили режим тривоги у газовому секторі через воєнні дії в районі Курська

Комісія з надзвичайних ситуацій запровадила в Молдові режим тривоги у газовому секторі у зв'язку з ризиком перебоїв постачання газу через воєнні дії в районі Курська.

Про це повідомляє NewsMaker.

Комісія ознайомилася з поданою міністерством енергетики Молдови інформацією про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа. Саме через цю станцію газ проходить і до Молдови.

Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба.

Водночас, наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв.