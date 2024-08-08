Європейські ціни на газ ростуть на тлі подій у Курській області

На європейських ринках ціна газу продемонструвала найбільше зростання цьогоріч. Вартість однієї мегаватт-години сягнула позначки у 38,45 євро - найвищої з грудня минулого року.

Як пише Bloomberg, до здорожчання блакитного палива на майже 5% призвели події у Курській області Росії. За непідтвердженими повідомленнями, українським військовим вдалося взяти під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" - єдиний пункт, через який російський газ йде на транзит територією України.

Оскільки Європа у санкційних пакетах так і не впроваджувала обмежень на газ з країни-окупанта, і деякі держави досі від нього залежать, навіть найменша загроза припинення транзиту одразу позначається на ринкових цінах. При цьому український оператор газотранспортної системи заперечує будь-які перебої чи зменшення обсягів транзиту.

Припинити транзит в разі потреби Україна, за словами експертів, могла б і без захоплення Суджі.

Усі вітчизняні військові та політичні відомства зберігають режим повної інформаційної тиші щодо операції у Курській області.