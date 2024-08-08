Лубінець пообіцяв перевірити будівництво Національного військового меморіального кладовища

В офісі омбудсмена відбулась зустріч, присвячена облаштуванню Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у Київській області.

Про це повідомила пресслужба омбудсмена Дмитра Лубінця.

На зустрічі були присутні представники органів державної влади, правоохоронних органів, державних підприємств та установ, громадських організацій, які представляють родини загиблих захисників та захисниць України, мешканців сіл Мархалівка та Іванковичі Київської області.

Під час зустрічі особливо звернули увагу на можливі негативні наслідки його реалізації.

За результатами зустрічі Дмитро Лубінець повідомив, що планує без попереднього повідомлення провести моніторинг щодо встановлення фактичних обставин будівництва НВМК.

Також він пообіцяв направити лист щодо отримання експертного звіту до державного підприємства, що проводило експертизу проєктної документації щодо будівництва НВМК.

Водночас Лубінець зазначив, що до нього звернулися з проханням зробити подання до Конституційного суду, але спочатку варто вивчити усі правові підстави та навести належне правове обґрунтування.

“Наголошу, що наша мета – розв’язати проблему відповідно до законодавства. Зі своєї сторони наголошу, що Національне військове меморіальне кладовище має бути побудованим. Адже це – гідне вшанування пам’яті Героїв і Героїнь, які загинули за нашу незалежність”, - підсумував Лубінець.