Президент подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство

Документ має сприяти поверненню українців, які вимушено поїхали з країни через війну.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, 7 серпня Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає визнання Україною множинного громадянства.

Пояснювальна записка стверджує, що закон допоможе створити умови для повернення українців, які поїхали з країни через війну, а також збереження за ними громадянства. Крім того, можливість отримати українське громадянство з'явиться у деяких категорій іноземців.

Мати множинне громадянство дозволять дітям, які набувають кількох громадянств за народження або отримують громадянство батьків-усиновлювачів, особам, які одружуються з іноземцями, тим, хто набуває громадянства у спрощеному порядку, та в деяких інших випадках.

Окремо наголошується, що не буде визнано множинне громадянство, якщо воно включає правовий зв'язок з країною-агресором або державами, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.