Поліцейські затримали на Херсонщині чоловіка, який перевозив гранати та патрони

Чоловік перевозив гранати та патрони, його затримали

В Бериславському районі Херсонської області поліцейські затримали на блокпосту чоловіка, який перевозив гранати та патрони.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські дізнались, що 30-річний чоловік намагається перевезти боєприпаси в Кривий Ріг як пасажир на автомобілі Hyundai.

Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки, оглянули транспортний засіб і виявили у пасажира в сумці гранати та набої.

Чоловік перевозив два корпуси гранат РГД-5, три запали та 264 набої до автоматичної зброї. Все вказане вилучено та направлено на дослідження.

Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів та набоїв, перевіряють чоловіка на можливу причетність до їх збуту.

Відкрите провадження за ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.