Зеленський обговорив з главою Міноборони реалізацію ракетної програми

Також Президент обговорив із Головкомом актуальну ситуацію на фронті.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стає сильнішою в питанні практичної реалізації ракетної програми. Напередодні Президент обговорив розвиток ракетної програми з главою Міноборони Рустемом Умєровим.

"Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", — наголосив президент.

Також глава держави провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема вони обговорили дії та кроки України на фронті. Всі деталі розмови Президент надасть згодом.