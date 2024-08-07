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Зеленський обговорив з главою Міноборони реалізацію ракетної програми

Також Президент обговорив із Головкомом актуальну ситуацію на фронті.

Зеленський обговорив з главою Міноборони реалізацію ракетної програми
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стає сильнішою в питанні практичної реалізації ракетної програми. Напередодні Президент обговорив розвиток ракетної програми з главою Міноборони Рустемом Умєровим.

"Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", — наголосив президент.

Також глава держави провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема вони обговорили дії та кроки України на фронті. Всі деталі розмови Президент надасть згодом.

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