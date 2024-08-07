Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уже надав Україні допомогу на €108 млрд

Президент Єврокомісії впевнена, що Україна переможе у війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз уже надав Україні допомогу на €108 млрд.

Про це вона написала у соцмережі X.

“ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 мільярдів євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно”, – написала посадовиця.

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.



With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.



Ukraine will prevail in this war for survival.



And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024

Напередодні Рада ЄС схвалила надання Україні першого регулярного траншу Ukraine Facility. Йдеться про 4,2 млрд євро. Загалом за цією програмою Україна, як очікується, отримає в цьому році 16 млрд євро. Для отримання коштів держава зобов'язана виконувати план реформ, який сформували європейські партнери. Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.