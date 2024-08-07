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Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уже надав Україні допомогу на €108 млрд

Президент Єврокомісії впевнена, що Україна переможе у війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уже надав Україні допомогу на €108 млрд

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз уже надав Україні допомогу на €108 млрд.

Про це вона написала у соцмережі X. 

“ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 мільярдів євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно”, – написала посадовиця.

Напередодні Рада ЄС схвалила надання Україні першого регулярного траншу Ukraine Facility. Йдеться про 4,2 млрд євро. Загалом за цією програмою Україна, як очікується, отримає в цьому році 16 млрд євро. Для отримання коштів держава зобов'язана виконувати план реформ, який сформували європейські партнери. Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.

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