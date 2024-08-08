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Російські окупанти продовжують затримувати зарплати бюджетникам Луганщини

Ця проблема триває ще з березня минулого року.

Російські окупанти продовжують затримувати зарплати бюджетникам Луганщини
Російські окупанти продовжують затримувати зарплати бюджетникам Луганщини
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація продовжує не виплачувати зарплату водіям трамвайно-тролейбусного управління у Луганську. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати”, - йдеться у повідомленні. 

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В Центрі нацспротиву наголосили, що невиплати і заборгованості оплати праці тут є системними і тривають з березня минулого року. Це, в свою чергу, призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому Луганську. 

Крім того, проблема з водіями громадського транспорту є й у тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. 

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