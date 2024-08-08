"Енергоатом" перед зимою виведе на ремонт ще два блоки АЕС

Виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив про намір до початку опалювального сезону провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій.

Як пише "Економічна правда", до листопада усі роботи мають бути завершені, після чого Україна розпочне зиму з повноцінно функціональними дев'ятьма блоками, що дають генерацію у 7,8 гігаватт.

"Енергоатому", як стверджує Котін, вдалося скоротити термін виконання ремонту блоків більш ніж на 40 днів. Це дозволятиме виводити їх на менший час і менше вдаватися до планових відключень. Ремонт ще одного енергоблоку, найімовірніше, перенесуть на 2025 рік.