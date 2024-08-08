"Укроборонпром" піднявся у топ-50 світових оборонних компаній

Міністер стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на своїй сторінці у Telegram повідомив про включення "Укроборонпрому" до списку найкращих 50 оборонних підприємств світу.

Складанням рейтингу займається агенція Defense News. Минулоріч українська компанія розміщувалася на 65-ому щаблі, але зробила стрибок у 16 позицій і зараз займає 49-ту сходинку.

За темпами зростання "Укроборонпром" взагалі лідирує у першій сотні: за 2023 рік його виручка зросла на 72% до позначки 2,2 мільярда доларів.

Міністр Камишін прогнозує, що після війни саме оборонна галузь стане одним із головних напрямів експорту для української економіки. "Україна буде арсеналом вільного світу", - стверджує урядовець.