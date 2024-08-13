МЗС – про операцію в Курській області: чужа територія нам не потрібна

Метою рейду є захист цивільних у прикордонні Сумської області та послаблення росіян на фронті.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати собі території Курської області й не прагне захоплювати чуже. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що операція української армії на цій території покликана, зокрема, убезпечити цивільне населення в прикордонних районах, які зазнавали обстрілів з території Курської області, а також вона ускладнює росіянам ведення бойових дій на фронті в Україні, передає РБК-Україна.

Тихий нагадав, що лише від початку літа росіяни понад 2000 разів били по Сумській області з території Курської області. Відповідати на ці удари далекобійною західною зброєю Україна не має права.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", – сказав Тихий.

Речник міністерства додав, що курська операція не дозволяє окупантам перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює ворожу логістику.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді", – додав він.

За словами Тихого, міжнародні партнери України відреагували на рейд у Курській області "нейтрально і стримано". Він також звернув увагу на те, що Росія почала готувати провокації проти українських військових.