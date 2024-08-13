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У Росії українця Євгена Монастирьова засудили до 11 років колонії за "шпигунство"

Росія звинувачує його в передачі даних про критичну інфраструктуру. 

У Росії українця Євгена Монастирьова засудили до 11 років колонії за "шпигунство"
Фото: скріншот Суспільного

Російський суд засудив українця Євгена Монастирьова до 11 років колонії за "шпигунство", повідомили в пресслужбі судів Краснодарського краю. Вирок виніс Краснодарський крайовий суд. 

Росія звинувачує українського громадянина, який мешкав на території Краснодарської області, в шпигунстві на користь України з січня по листопад 2022-го. За версією слідчих країни-агресора, Монастирьов фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав їх українській армії. 

Чоловіку присудили відбування покарання в колонії суворого режиму. 

  • І до повномасштабної війни, і після її початку російська влада арештовувала і засуджувала за вигадані злочини українських громадян. Респресії відбуваються не лише на російській територій, а й на окупованій, зокрема в Криму.
  • Нещодавно в Росії засудили за "шпигунство" ще одного українця, Олексія Єфименка. Йому присудили сім років колонії суворого режиму.
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