Російський пропагандист Красовський заочно отримав 5 років тюрми за заклики вбивати українських дітей

У 2022 році засуджений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Суд визнав колишнього директора Russia Today Антона Красовського винним у публічних закликах до геноциду. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що у 2022 році засуджений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

В лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today було визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України). Йому призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна.