​Словаччина посилила захист високопосадовців через протести у державі

У Словаччині управління з охорони конституційних діячів вирішило посилити заходи безпеки для високопосадовців через збільшенням кількості протестів.
Про це повідомив речник словацького Міністерства внутрішніх справ Матей Нойманн, передає RTVS.
У відомстві не уточнили, кому саме посилили охорону, але зазначили, що це зробили за результатами оперативної діяльності.
"Нам довелося знову вжити цих заходів через зростання поширення мови ненависті щодо деяких конституційних чиновників, що може призвести до інциденту, подібного до того, що стався 15 травня в Гандлові», - сказав міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.
- Йдеться про замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
- Тоді Національна рада Словацької Республіки посилила заходи безпеки. Зокрема, словакам заборонили організовувати масові акції біля будинків політиків й урядовців.
- Наразі у країні тривають протести за підтримки опозиційних партій, які виступають проти міністрів культури і юстиції. Активісти закликають, зокрема, відправити у відставку очільницю Мінкульту Мартину Шимковичову, котра звільнила керівників національних театру і галереї.