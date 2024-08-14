​Словаччина посилила захист високопосадовців через протести у державі

МВС не уточнило, кому саме посилили охорону.

У Словаччині управління з охорони конституційних діячів вирішило посилити заходи безпеки для високопосадовців через збільшенням кількості протестів.

Про це повідомив речник словацького Міністерства внутрішніх справ Матей Нойманн, передає RTVS.

У відомстві не уточнили, кому саме посилили охорону, але зазначили, що це зробили за результатами оперативної діяльності.

"Нам довелося знову вжити цих заходів через зростання поширення мови ненависті щодо деяких конституційних чиновників, що може призвести до інциденту, подібного до того, що стався 15 травня в Гандлові», - сказав міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.