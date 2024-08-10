ГоловнаСвіт

В ЮНЕСКО очікують, що антитуристичні протести вийдуть за межі Іспанії

Організація вказує на проблеми з житлом та неправильну мотивацію для поїздок.

В ЮНЕСКО очікують, що антитуристичні протести вийдуть за межі Іспанії
ЮНЕСКО скаржиться на "селфі-туризм"
Фото: EPA/UPG

Очільник напрямку розвитку туризму в ЮНЕСКО Пітер Де Брайн спрогнозував зростання кількості протестів з вимогами заборонити чи обмежити для іноземців відвідування тих чи інших місць.

Як пише The Guardian, хвиля антитуристичних мітингів, яка охопила Іспанію, може незабаром вийти за межі країни і накрити Європу та інші континенти. Усе через ситуацію, яку в ЮНЕСКО характеризують як "повну відсутність балансу".

Організація тривалий час заохочувала туризм як форму знайомства з пам'ятками культурної спадщини. Проте зараз уряди країн постають перед проблемою надмірної кількості відвідувачів, зростання цін на житло та епідемії "селфі-поїздок".

За словами Де Брайна, головною проблемою є саме відсутність достатньої кількості місць для розміщення: через прибутковість галузі власники житла схильні надавати перевагу туристам, яких стає все більше, над місцевими жителями. Вартість оренди стає захмарною, а людям подекуди доводиться жити у трейлерах. 

В ЮНЕСКО також занепокоєні мотиваційною частиною туризму: чимало мандрівників здійснюють поїздки "лише заради селфі", не розуміючи значення пам'яток. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies