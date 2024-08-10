У засновника "Грузинської мрії" знайшли нерухомість в Росії на 15 млн доларів

У партії відреагували за формулою "усе неправда, але якщо й правда, то все законно".

Розслідувачі грузинського Transparency International з'ясували, що у колишнього прем'єра Грузії, засновника владної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі є чимало елітної нерухомості у Москві та Підмосков"ї.

Як пише "Європейська правда", загальна вартість будинків у Росії, які належать Іванішвілі, становить 15 мільйонів доларів. Політику пригадали обіцянку повністю розірвати усі зв'язки з країною-агресором - проте цього, вочевидь, не сталося.

У "Грузинській мрії" інформацію про російське майно свого лідера назвали маніпуляцією. А також додали, що "якби навіть усе було справді так, як зазначено у розслідуванні, то ні купівля нерухомості, ні володіння нею не є злочинами".

Мільярдер Іванішвілі, цілком ймовірно, має намір балотуватися на посаду президента Грузії. У країні скасовані прямі вибори глави держави, його обиратимуть спеціальною колегією виборщиків.