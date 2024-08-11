Урядові чиновники заявили, що протести були політично вмотивованими і спрямовані на повалення президента Александра Вучича.

Десятки тисяч людей зібралися в центрі Белграда в суботу, вимагаючи зупинити літієвий проект Rio Tinto через побоювання, що він може забруднити прилеглу землю та воду, повідомляє Reuters.

Протестувальники заповнили вулиці, розмахуючи сербськими прапорами та скандуючи “Ви не будете копати” та "Rio Tinto залиш Сербію!”.

Урядові чиновники заявили, що протести були політично вмотивованими і спрямовані на повалення президента Александра Вучича та його уряду. У п'ятницю Вучич заявив, що влада отримала інформацію з Росії про те, що в Сербії планується державний переворот.

Златко Коканович, лідер протесту та фермер із регіону Ядар, де планується будівництво шахти, закликав протестувальників заблокувати два головних вокзали в Белграді.

Минулого місяця Сербія відновила ліцензію Ріо на розробку літієва рудника, який має стати найбільшим у Європі, через два роки після того, як попередній уряд зупинив процес через занепокоєння екологічних груп.

Це рішення викликало загальнонаціональні протести в містах у всій Сербії. Протестувальники дали уряду термін для заборони розвідки та експлуатації літію, який закінчився в суботу.

Фото: EPA/UPG