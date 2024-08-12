Приборкати вогонь не вдалося: у Греції через лісові пожежі оголосили евакуацію поблизу Афін

Греція через масштабні пожежі оголосила евакуацію з медичних закладів та житлових будинків поблизу Афін. Пожежні команди повідомили, що докладають "надлюдських зусиль" для боротьби з вогнем, але він продовжує поширюватися, пише The Telegraph.

Евакуація почалася ще раніше: у неділю приблизно з восьми сіл врятували сотні людей. Але в понеділок географію евакуації вирішили розширити ще принаймні на п'ять громад.

"Сили цивільного захисту важко боролися протягом ночі, але, попри надлюдські зусилля, пожежа швидко розгорнулася", – прокоментував речник пожежної бригади Вассіліс Ватракогіанніс.

Вогонь досяг гори Пентелікус і прямує далі в напрямку Пентелі. З цієї гори евакуювали вже дві лікарні: дитячу і військову.

Мешканці регіони Аттіка отримали повідомлення: "Лісова пожежа біля вас. Дотримуйтеся інструкцій від влади".

У зв'язку з кризовою ситуацію грецький прем'єр-міністр урізав свою відпустку і повернувся до Афін.

Під загрозою пожеж через спеку і вітри перебуває половина країни.