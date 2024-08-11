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Військові США та партнерів отримали поранення під час атаки в Сирії, ‒ ЗМІ

Це друга велика атака проти американських сил за останні дні.

Військові США та партнерів отримали поранення під час атаки в Сирії, ‒ ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок атаки безпілотників у Сирії постраждали декілька військовослужбовців США та союзників, пише Reuters.

Постраждалих передислокували. Відомо, що жодне з поранень не є серйозним.

Це друга велика атака проти американських сил за останні дні на тлі різкого зростання напруженості на Близькому Сході.

За словами чиновника, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад, але такі атаки в минулому здійснювали групи, які підтримує Іран.

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