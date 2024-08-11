Військові США та партнерів отримали поранення під час атаки в Сирії, ‒ ЗМІ

Унаслідок атаки безпілотників у Сирії постраждали декілька військовослужбовців США та союзників, пише Reuters.
Постраждалих передислокували. Відомо, що жодне з поранень не є серйозним.
Це друга велика атака проти американських сил за останні дні на тлі різкого зростання напруженості на Близькому Сході.
За словами чиновника, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад, але такі атаки в минулому здійснювали групи, які підтримує Іран.
- Ракетний удар ополченців у понеділок поранив п'ятьох американських військовослужбовців на авіабазі Айн аль-Асад на заході Іраку.
- 31 липня у Тегерані вбили Ісмаїла Ганію ‒ політичного лідера ХАМАСу. Ця атака викликала погрози помсти Ірану Ізраїлю, який бореться з палестинським ісламістським угрупованням у Смузі Гази.
- Іран звинуватив у вбивстві Ізраїль. Ізраїль не взяв на себе відповідальності.
- Вбивство військового командира ліванського угруповання “Хезболла” Фуада Шукра під час удару Ізраїлю по Бейруту, посилило побоювання, що конфлікт у Газі переростає у масштабнішу війну на Близькому Сході.