У Литві пропонують не приймати до стрілецької асоціації росіян і білорусів

Згідно із пропозицією, не братимуть до асоціації осіб, які набули або мають громадянство іноземних держав, які становлять загрозу безпеці Литви.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує не брати громадян Росії та Білорусі в Асоціацію стрільців країни, яка зараз налічує близько 16 000 членів.

Про це пише LRT.

«Якщо виявиться, що особа набула або має громадянство іноземних держав, які становлять загрозу національній безпеці, її не приймуть до Литовської стрілецької асоціації», – заявив міністр національної оборони Лаурінас Кашчюнас.

Зазначається, що такі зміни підготувало міністерство до Закону про Литовську стрілецьку асоціацію. Зокрема, асоційованим стрільцем не зможе бути особа, ознаки, інша діяльність чи зв’язки, обставини, пов’язані з нею, несумісні з інтересами національної безпеки.

Передбачено також, що до Спілки стрільців не приймуть людину, яка набула або має громадянство іноземних держав, що становлять загрозу безпеці Литви. Перелік таких держав затверджуватиме уряд.

Керівництво Литовської стрілецької асоціації підтримало такі пропозиції, адже лише за останні півтора року до організації приєдналося близько 2 тисяч осіб. люди, тому необхідні "деякі запобіжники".

Проект також передбачає можливість створення в Асоціації спеціалізованих підрозділів – для виконання завдань логістики, кібербезпеки, зв’язку, медичного обслуговування, організації зв’язку, пошуку людей, порятунку, евакуації та інших завдань.

Тобто Асоціацію інтегрують в державні установи та збройні сили.

У січні цього року Литва затвердила перелік посадових осіб країн, до яких заборонено в’їзд військовослужбовцям з міркувань національної безпеки. До нього входять три країни - Білорусь, Китай і Росія.

У Литві співробітниця міграційної служби приховала російське громадянство, і у неї забрали паспорт.